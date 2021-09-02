Нападник Антуан Грізманн визначився, під якою цифрою виступатиме у своєму старому-новому клубі.

Зірковий новачок Атлетіко обрав "вісімку", яка стала вакантною після відходу Сауля у Челсі. Улюблена "сімка" француза наразі належить Жоау Фелішу.

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Під восьмим номером в Атлетіко виступали низка іменитих гравців – Бернд Шустер, Лейвінья, Рубен Айяла, Хав'єр Ірурета, Аделардо і Луїс Арагонес. Нинішній тренер "матрацників" Дієго Сімеоне також встиг носити цю футболку, допоки не перейшов на номер 14.

Нагадаємо, під час свого першого періоду в Атлетіко Грізманн провів 257 матчів та відзначився 133 голами.

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