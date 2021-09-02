Нападающий Антуан Гризманн определился, под какой цифрой будет выступать в своем старом-новом клубе.

Звездный новичок Атлетико выбрал "восьмерку", которая стала вакантной после ухода Сауля в Челси. Любимая "семерка" француза сейчас принадлежит Жоау Фелишу.

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Под восьмым номером в Атлетико выступали ряд именитых игроков – Бернд Шустер, Лейвинья, Рубен Айяла, Хавьер Ирурета, Аделардо и Луис Арагонес. Нынешний тренер "матрасников" Диего Симеоне также успел носить эту футболку, пока не перешел на номер 14.

Напомним, во время своего первого периода в Атлетико Гризманн провел 257 матчей и отметился 133 голами.

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