"Я спілкуюся з Грізманном, а трохи пізніше ми зустрінемося. Упевнений, що він не задоволений ситуацією, що склалася в Барселоні.

Дест відверто розповів про відсутність комунікації з Мессі – новачок Барселони не засмучується з цього приводу

Я не втручаюся в питання використання моїх гравців в клубах, будь це Барселона або хтось ще. Зараз Антуан грає праворуч. Куман дійсно говорив йому, що не розуміє, чому він звик грати ближче до центру. Але Антуану доведеться адаптуватися.

На мою думку, Грізманн більш ефективний, коли перебуває у серці гри, коли йому вдається часто отримувати м'яч. На цій позиції він може опускатися в півзахист і приносити користь там. Грізманн не може брати м'яч на фланзі і обводити суперників, як інші гравці. Йому потрібно часто зустрічатися з м'ячем, він розумний під час руху", – наводить слова Дешама Goal.

Зазначимо, що Антуан виходив у стартовому складі в усіх трьох матчах Барселони в Ла Лізі, проте не дограв до кінця жоден з них та не відзначався результативними діями.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було