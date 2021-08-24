Гучне повернення нападника Барси Антуана Грізманна в Атлетіко не відбудеться, повідомляє El Chiringuito.

Атлетіко все ще сподівається повернути Грізманна – "матрацники" не планують віддавати свою зірку взамін

Мадридці змушені були відступити, коли "блаугранас" озвучили бажану суму за 30-річного француза. Боси "матрацників" можуть включити в угоду одного зі своїх гравців, але джерело вважає такий варіант малоймовірним. Раніще зазначалось, що Барселона зацікавлена у послугах півзахисника Атлетіко Сауля Ньїгеса.

Нагадаємо, у 2019-му каталонці придбали Грізманна у Атлетіко за 120 млн євро. Зараз transfermarkt оцінює французького нападника у 60 млн.

Барселона розписала нічию з Атлетіком у надважкому матчі в Більбао – дебютний гол Депая врятував каталонців від поразки