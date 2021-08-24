Громкое возвращение нападающего Барсы Антуана Гризманна в Атлетико не произойдет, сообщает El Chiringuito.

Атлетико все еще надеется вернуть Гризманна – "матрасники" не планируют отдавать свою звезду взамен

Мадридцы вынуждены были отступить, когда "блаугранас" озвучили желаемую сумму за 30-летнего француза. Боссы "матрасников" могут включить в соглашение одного из своих игроков, но источник считает такой вариант маловероятным. Ранище отмечалось, что Барселона заинтересована в услугах полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса.

Напомним, в 2019-м каталонцы приобрели Гризманна у Атлетико за 120 млн евро. Сейчас transfermarkt оценивает французского нападающего в 60 млн.

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