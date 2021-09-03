Низка гравців Барселони не приховувала своєї радості після трансферу Антуана Грізманна в Атлетіко, повідомляє Diario Sport.

Грізманн пожертвував половиною зарплати заради "втечі" з Барселони – сума вражає

За два роки у каталонському клубі французький нападник не зміг здобути авторитет у роздягальні "блаугранас". Певні футболісти не могли пробачити Антуану, що він відмовився переходити у Барсу ще в 2018-му.

Нагадаємо, Грізманн на правах оренди повернувся в Атлетіко, і "матрацники" підписали пункт про обов'язковий викуп нападника. У 2019-му Барселона заплатила мадридцям за Антуана 120 млн євро.

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