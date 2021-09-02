Француз втратив половину зарплатні після переїзду з Каталонії в Мадрид, стверджує Mundo Deportivo з посиланням на Cadena Cope.

Грізманн обрав номер після повернення в Атлетіко – під ним грав Сімеоне та низка легенд клубу

У Барселоні Грізманн заробляв 20 млн євро "чистими" на рік, а в Атлетіко доведеться вдовольнитися 10 млн. Навіть так чемпіон світу буде найбільш високооплачуваним гравцем "матрацників". Раніше це звання ділили Коке, Облак та Суарес, які заробляють 8 млн євро на рік.

Джерело розкриває і подробиці угоди між клубами. Атлетіко заплатить Барселоні 10 млн євро за оренду Грізманна, а в кінці сезону матиме право повноцінного викупу ще за 40 млн.

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