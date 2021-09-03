Ряд игроков Барселоны не скрывал своей радости после трансфера Антуана Гризманна в Атлетико, сообщает Diario Sport.

Гризманн пожертвовал половиной зарплаты ради "бегства" из Барселоны – сумма впечатляет

За два года в каталонском клубе французский нападающий не смог получить авторитет в раздевалке "блаугранас". Определенные футболисты не могли простить Антуану, что он отказался переходить в Барсу еще в 2018-м.

Напомним, Гризманн на правах аренды вернулся в Атлетико, и "матрасники" подписали пункт об обязательном выкупе нападающего. В 2019-м Барселона заплатила мадридцам за Антуана 120 млн евро.

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