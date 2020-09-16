"Влітку представники Грізманна спілкувалися з Манчестер Сіті, щоб дізнатися, чи цікавий клубу форвард.

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У Сіті гравцем не зацікавилися. Антуан хотів піти до того, як Мессі відправив Барселоні лист з проханням про розірвання контракту", – написав у Twitter журналіст Жерар Ромеро.

Нагадаємо, 29-річний француз приєднався до "блаугранас" лише влітку 2019-го, перейшовши з Атлетіко за 120 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 35 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 5-ма асистами.

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