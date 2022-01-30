"Ми вперше дізналися про все це сьогодні о 6-й ранку. Це жахливо. Мені довелося змиритися з усім цим. Як батько, ви не хочете знати, що з вашою донькою трапляється щось подібне.

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Навколо було повно поліції, а донька написала заяву. Вона повідомила, що її телефон зламали. Ми сказали їй стерти всі публікації, що вона й зробила. Але зараз воно вже поширилось, вже пізно.

Вона спустошена, бо не хотіла публікувати цього. Ми знаємо Мейсона давно. Він був частиною нашої сім'ї протягом двох чи трьох років. Їхні стосунки не були хорошими протягом останніх кількох місяців. Вона повністю спустошена всім цим. Вони були дуже закохані одне в одного і деякий час були разом. Зараз цим займається поліція", – заявив Робсон у коментарі Mirror.

Нагадаємо, раніше у соцмережах Геррієт з'явилися кадри із синцями та побоями, яких їй нібито завдав 20-річний Грінвуд.

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