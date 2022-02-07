Мейсона Грінвуда звинувачують у зґвалтуваннях та погрозах вбивством Гарріет Робсон. Поліція відкрила кримінальну справу, коли його дівчина розповіла, що той змушував її до сексу і бив.

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Поліція Манчестера арештувала 20-річного англійця, але згодом відпустила під заставу. Наразі Грінвуд чекає судового засідання, де його справу розглянуть. Поки футболіст навіть не тренується разом зі своєю командою.

Окрім того, цей скандал позбавив Грінвуда статусних та фінансових дивідендів. Напередодні його вилучили із серії комп'ютерних ігор FIFA, eFootball і PES. Також компанія Nike вирішала розірвати персональний спонсорський контракт з гравцем. "Мейсон Грінвуд – більше не клієнт Nike", – наводить The Athletic відповідь компанії.

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