Мейсон Гринвуд обвиняется в изнасилованиях и угрозах убийством Гарриет Робсон. Полиция возбудила уголовное дело, когда его девушка рассказала, что тот принуждал ее к сексу и избивал.

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Полиция Манчестера арестовала 20-летнего англичанина, но позже отпустила под залог. Гринвуд ждет судебного заседания, где его дело рассмотрят. Пока футболист не тренируется вместе со своей командой.

Кроме того, этот скандал лишил Гринвуда статусных и финансовых дивидендов. Накануне его удалили из серии компьютерных игр FIFA, eFootball и PES. Также компания Nike решила расторгнуть персональный спонсорский контракт с игроком. "Мейсон Гринвуд – больше не клиент Nike", – приводит The Athletic ответ компании.

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