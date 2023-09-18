Вихованець Манчестер Юнайтед надовго залишився без футболу через звинувачення у насильстві щодо своєї дівчини. Востаннє Грінвуд грав за МЮ ще в січні 2022 року. Хоча провина не була доведена, клуб вирішив не повертати гравця в команду.

Серхіо Рамос допоміг Севільї здобути першу перемогу в сезоні, Хетафе завдяки вигнанцю з МЮ перестріляв Осасуну

Нинішній сезон Мейсон проведе в Хетафе, де виступатиме на правах оренди. Напередодні англієць дебютував у Ла Лізі, вийшовши на заміну за 15 хвилин до кінця основного часу матчу з Осасуною й встиг заробити кутовий, з якого мадридці забили переможний гол.

Втім, радість від повернення на поле та перемоги команди затьмарила поведінка уболівальників гостей. Фани Осасуни накинулися на скандального новачка суперників, скандуючи образи, повідомляє Goal. "Грінвуде, помри", – лунало з трибун.

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