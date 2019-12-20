Грімм: УПЛ має отримати права на атестацію клубів Перм'єр-ліги до кінця моєї каденції

Президент УПЛ Томас Грімм розповів про атестацію клубів української Прем'єр-ліги та підкреслив, яким саме чином має відбуватись ця процедура.

"Дуже шкода, що атестаційний комітет перебуває не в УПЛ, а в УАФ. Ми не можемо атестувати клуби, не можемо висувати вимоги до стадіонів та інших питань. По суті інша структура приймає клуб в нашу структуру.

Грімм не буде переобиратись на посаду президента УПЛ

Я не підтримую це і хочу, щоб ця відповідальність була на УПЛ. Це буде одним з моїх головних завдань до кінця каденції – щоб права щодо атестації були у ліги, а не у асоціації", – зазначив Грімм у коментарі Tribuna.

Клуби, які не входять в офіційний пул, можуть отримати окрему ліцензію, – Грімм

Нагадаємо, швейцарський функціонер очолив УПЛ у квітні 2018 року, змінивши на цій посаді Володимира Генінсона.