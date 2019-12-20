toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Грімм не буде переобиратись на посаду президента УПЛ

11:52 110 Читать на русском
Грімм не буде переобиратись на посаду президента УПЛ
Томас Грімм / телеканал Футбол

Президент УПЛ Томас Грімм заявив, що покине посаду по завершенні своєї каденції.

"Знаю, що моя каденція закінчується 5 квітня 2020 року. Заявляю, що не буду переобиратися. 6 квітня УПЛ отримає нового президента", – поділився Грімм у коментарі Tribuna.

Грімм виділив проблему, яка заважає знайти спільну мову із Суркісом

Відзначимо, раніше з'явилася інформація, що новим президентом Прем'єр-ліги може стати колишній віце-президент Руха Олександр Шевченко.

Нагадаємо, швейцарський функціонер очолив УПЛ у квітні 2018 року, змінивши на цій посаді Володимира Генінсона.

Зозуля вперше прокоментував скандал з фанами Райо Вальєкано: Допомагати своїй країні та бути патріотом – це не злочин

blog_ava
Гвардіола планує революцію в Манчестер Сіті – Зінченко може отримати конкурента
10:20
3249
Теги
УПЛ Томас Грімм вибори президента УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
54
хв
Хоффенхайм
21:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук