Грімм не буде переобиратись на посаду президента УПЛ

Росія — 11:25 3717
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Хацкевич після звільнення з Динамо очолив російський клуб
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Баварія не робила пропозиції Тете та визначилась з пріоритетним трансфером, – BildНімеччина — 10:07 785
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Шахтар отримав неймовірну суму від УЄФА за сезон 2018/19, Динамо – майже у 9 разів меншеЛіга чемпіонів — 09:15 3299
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Андронов: Чому тренери Динамо залишали Жерсона Родрігеса у першій команді, якщо він приходив п'яним на тренування?Україна — 08:24 2584
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Зозуля пояснив резонансні фотографії: Я зробив це для того, щоб підтримати нашу армію, наших героївІспанія — 19 груд 2460