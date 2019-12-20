Грімм не буде переобиратись на посаду президента УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм заявив, що покине посаду по завершенні своєї каденції.

"Знаю, що моя каденція закінчується 5 квітня 2020 року. Заявляю, що не буду переобиратися. 6 квітня УПЛ отримає нового президента", – поділився Грімм у коментарі Tribuna.

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Відзначимо, раніше з'явилася інформація, що новим президентом Прем'єр-ліги може стати колишній віце-президент Руха Олександр Шевченко.

Нагадаємо, швейцарський функціонер очолив УПЛ у квітні 2018 року, змінивши на цій посаді Володимира Генінсона.

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