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Клуби, які не входять в офіційний пул, можуть отримати окрему ліцензію, – Грімм

12:47 299 Читать на русском
Клуби, які не входять в офіційний пул, можуть отримати окрему ліцензію, – Грімм
Томас Грімм / офіційний сайт УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм запропонував альтернативну ліцензію для клубів, які не входять до офіційного пулу.

"Хотів би запропонувати компромісне рішення для клубів, які не входять до офіційного пул - щоб клуби отримали ліцензію УПЛ і використовували права законно. Хотів би, щоб до лютого 2020 року ми вирішили це питання", – цитує Грімма Sportarena.

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Раніше повідомлялося, що УПЛ готується до судових розбірок з клубами, які висловилися проти введення єдиного пулу. Рішення по створенню Телепул, не підтримали Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Карпати і Десна. Матчі цих п'яти клубів транслюються медіахолдингом 1+1.

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Нагадаємо, домашні поєдинки за участю інших семи команд (Шахтар, ПФК Львів, Маріуполь, Олімпік, Колос, Ворскла і Олександрія) транслює ТК Футбол 1/2, який отримав ексклюзивні права від УПЛ на показ усіх матчів.

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