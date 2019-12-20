Клуби, які не входять в офіційний пул, можуть отримати окрему ліцензію, – Грімм

Президент УПЛ Томас Грімм запропонував альтернативну ліцензію для клубів, які не входять до офіційного пулу.

"Хотів би запропонувати компромісне рішення для клубів, які не входять до офіційного пул - щоб клуби отримали ліцензію УПЛ і використовували права законно. Хотів би, щоб до лютого 2020 року ми вирішили це питання", – цитує Грімма Sportarena.

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Раніше повідомлялося, що УПЛ готується до судових розбірок з клубами, які висловилися проти введення єдиного пулу. Рішення по створенню Телепул, не підтримали Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Карпати і Десна. Матчі цих п'яти клубів транслюються медіахолдингом 1+1.

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Нагадаємо, домашні поєдинки за участю інших семи команд (Шахтар, ПФК Львів, Маріуполь, Олімпік, Колос, Ворскла і Олександрія) транслює ТК Футбол 1/2, який отримав ексклюзивні права від УПЛ на показ усіх матчів.