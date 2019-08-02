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Карпати отримають від "плюсів" вдвічі більшу суму, ніж гарантував ТК "Футбол" – ТаТоТаке

11:02 317 Читать на русском
Карпати отримають від "плюсів" вдвічі більшу суму, ніж гарантував ТК "Футбол" – ТаТоТаке
Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин

Львівський клуб змінив транслятора нібито задля отримання більших прибутків.

Карпати вийшли з єдиного телепулу та уклали контракт з каналом 2+2, мотивувавши це погіршенням фінансових умов після категоричної відмови чотирьох клубів.

За інформацією програми ТаТоТаке, "плюси" дали Карпатам вдвічі більшу суму, ніж гарантували канали "Футбол". Це і стало причиною зміни телетранслятора львівського клубу.

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