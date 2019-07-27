"Клуби не можуть продавати права на показ матчів іншим телеканалам", – Грімм розповів про боротьбу за єдиний телепул УПЛ

Президент української Прем'єр-ліги Томас Грімм поділився інформацією щодо введення єдиного телепулу.

"У нас є рішення клубних зборів, яке підтримала більшість, що ми підписуємо контракт з телеканалами "Футбол 1/2", щоб створити телепул. Особисто я не розумію, чому ці клуби не погоджуються на єдиний пул. Ми продовжуємо вести з ними переговори і сподіваємося, що знайдемо рішення і прийдемо до спільного знаменника.

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Це досить просто, тому що у клубів немає повноважень продавати свої телеправа іншим каналам. Телеправа, медіаправа належать УПЛ, тому клуби не мають права продавати їх "2+2". Ми не хочемо поглиблювати конфлікт, продовжуємо переговори і сподіваємося знайти рішення.

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У мене є дуже хороші контакти зі співробітниками УЄФА і ФІФА. Я повернуся до Швейцарії і спробую розібратися, чим вони можуть нам допомогти.

Є письмова пропозиція для міжнародних телеправ, але вона буде мати сенс тільки якщо у нас буде єдиний транслятор, щоб ми могли продавати весь чемпіонат України. Вісім клубів – за, чотири клуби – проти. Це ускладнює ситуацію, але ми над цим працюємо", – розповів Грімм у коментарі Football.ua.