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Карпати вийдуть з єдиного телепулу і підпишуть контракт з "2+2", – ЗМІ

11:52 2566 Читать на русском
Карпати вийдуть з єдиного телепулу і підпишуть контракт з "2+2", – ЗМІ
Карпати / Фото офіційного сайту клубу

Історія з показом матчів УПЛ 2019/20 отримує все нові сюжетні лінії.

 

Карпати готові вийти з єдиного телепулу і підписати контракт з "2+2", стверджує Татотаке на офіційній сторінці у Фейсбук.

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Подібне рішення львів'ян стане певною несподіванкою, оскільки нещодавно вони самі голосували за єдиний телепул і підписання угоди з телеканалами "Футбол". Якщо Карпати все ж змінять своє рішення, то виникне очевидна проблема – попереднє голосування може стати нелегітимним – лише 7 голосів при 8 необхідних (2/3 учасників УПЛ). Відповідно, єдиний пул і продаж телеправ каналам "Футбол" може бути знову зірвано.

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Нагадаємо, вже завтра, 31 липня, Карпати стартують в УПЛ домашнім поєдинком проти київського Динамо.

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Карпати Карпати Головне ТаТоТаке Карпати - Динамо Футбол 1 Канал 2+2 Футбол 2 телебачення
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