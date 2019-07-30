Карпати вийдуть з єдиного телепулу і підпишуть контракт з "2+2", – ЗМІ

Історія з показом матчів УПЛ 2019/20 отримує все нові сюжетні лінії.

Карпати готові вийти з єдиного телепулу і підписати контракт з "2+2", стверджує Татотаке на офіційній сторінці у Фейсбук.

Динамо, Зоря, Десна і СК Дніпро-1 отримали листи від УПЛ з проханням підтримати телепул – відмова принесе чималі збитки

Подібне рішення львів'ян стане певною несподіванкою, оскільки нещодавно вони самі голосували за єдиний телепул і підписання угоди з телеканалами "Футбол". Якщо Карпати все ж змінять своє рішення, то виникне очевидна проблема – попереднє голосування може стати нелегітимним – лише 7 голосів при 8 необхідних (2/3 учасників УПЛ). Відповідно, єдиний пул і продаж телеправ каналам "Футбол" може бути знову зірвано.

"Клуби не можуть продавати права на показ матчів іншим телеканалам", – Грімм розповів про боротьбу за єдиний телепул УПЛ

Нагадаємо, вже завтра, 31 липня, Карпати стартують в УПЛ домашнім поєдинком проти київського Динамо.