Грімм – про єдиний телепул: Є три клуби, які не зовсім задоволені транслятором і коментарями

Президент УПЛ Томас Грімм прокоментував ситуацію з єдиним телевізійним пулом для УПЛ.

"Досить складне питання. У нас була зустріч два тижні тому. Не всі клуби підтримують нашу пропозицію. У нас є три клуби, які не зовсім задоволені транслятором і коментарями. Але у нас є більшість у переговорах, а в демократії це важливо.

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Ми спробуємо прислухатися до цих трьох клубів. Я здивований, що в Україні досі немає такого комітету, який стежить за роботою транслятора і етичністю коментарів. Я запрошую журналістів також брати участь в розробці єдиних правил. Ми плануємо створити комісію, яка контролюватиме етичність коментарів, аналітичних програм і трансляції. У цьому перевага нашої системи.

За 14 наступних днів ми затвердимо транслятора, але я впевнений, що до старту сезону ця комісія почне працювати. Для розвитку українського футболу потрібна солідарність великих клубів і малих", – цитує Грімма Tribuna.com.

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