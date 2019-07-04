toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Грімм – про єдиний телепул: Є три клуби, які не зовсім задоволені транслятором і коментарями

4 липня 12:22 1078 Читать на русском
Грімм – про єдиний телепул: Є три клуби, які не зовсім задоволені транслятором і коментарями
Томас Грімм / фото із соцмереж

Президент УПЛ Томас Грімм прокоментував ситуацію з єдиним телевізійним пулом для УПЛ.

"Досить складне питання. У нас була зустріч два тижні тому. Не всі клуби підтримують нашу пропозицію. У нас є три клуби, які не зовсім задоволені транслятором і коментарями. Але у нас є більшість у переговорах, а в демократії це важливо.

Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України транслюватимуть з 18 телекамер – це більше, ніж груповий етап Ліги чемпіонів

Ми спробуємо прислухатися до цих трьох клубів. Я здивований, що в Україні досі немає такого комітету, який стежить за роботою транслятора і етичністю коментарів. Я запрошую журналістів також брати участь в розробці єдиних правил. Ми плануємо створити комісію, яка контролюватиме етичність коментарів, аналітичних програм і трансляції. У цьому перевага нашої системи.

За 14 наступних днів ми затвердимо транслятора, але я впевнений, що до старту сезону ця комісія почне працювати. Для розвитку українського футболу потрібна солідарність великих клубів і малих", – цитує Грімма Tribuna.com.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

blog_ava
"Він нам просто "відрізав яйця", – Леонов назвав ім'я арбітра, який винен у вильоті Арсенала-Київ з УПЛ
12:38
1732
Теги
УПЛ Томас Грімм
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
    Італія — 09:281676 Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
1
год
:
48
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук