"Я був дуже близький до цього, але не склалося. Ми зустрічалися з МЮ перед сезоном, це була субота, а вже у кубковій грі я не мав брати участі. Але після гри з МЮ я сказав директору та своєму агенту, що якщо я зараз не піду, то підпишу новий контракт.

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Я прийшов до офісу разом зі своїм собакою у вівторок, підписав контракт і того ж дня зіграв у кубку. Ми узгодили відступні, тож ситуація була виграшною для обох сторін. Якби мене викупили, це означало б, що я провів чудовий сезон, а Астон Вілла отримала 100 мільйонів фунтів", – цитує Гріліша The Telegraph.

Зауважимо, Джек перебрався у Манчестер Сіті цього літа, але стати гравцем основи поки не може: 15 неповних поєдинків, два голи та три асисти.

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