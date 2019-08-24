Гріліш перервав свою жахливу серію поразок в АПЛ

Перемога над Евертоном запам'ятається капітану Астон Вілли надовго.

Ірландець Джек Гріліш допоміг Астон Віллі здобути перемогу над "ірисками" у третьому турі АПЛ.

Астон Вілла вдома переграла Евертон, здобувши першу перемогу після повернення в АПЛ

Таким чином він перервав свою серію з 20 поразок поспіль в еліті англійського футболу, інформує Squawka. Серія зірки "вілланів" тривала ще з сезону 2014/15, в якому він зазнав поразки в двох заключних матчах. У сезоні-2015/16 ірландець провів у Прем'єр-лізі 16 ігор, зазнавши поразки у всіх. У трьох наступних кампаніях Вілла виступала в Чемпіоншипі, тому Гріліш вимушено "взяв паузу". Зате він зазнав поразок у матчах поточного сезону проти Тоттенхема і Борнмута, що збільшило його стрік до 20 матчів.

Астон Вілла вийшла в АПЛ – капітан команди грав у знищених бутсах, яких не носять навіть у селі

Сумна серія Гріліша добігла кінця 23 серпня, коли Астон Вілла перемогла Евертон з рахунком 2:0.