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Грилиш прервал свою ужасную серию поражений в АПЛ

11:06 29 Читати українською
Грилиш прервал свою ужасную серию поражений в АПЛ
Джек Грилиш / Getty Images

Победа над Эвертоном запомнится капитану Астон Виллы надолго.

21’ Уэсли
90+5’ Анвар Эль-Гази
 
21’ Уэсли
90+5’ Анвар Эль-Гази

Ирландец Джек Грилиш помог Астон Вилле одержать победу над "ирисками" в третьем туре АПЛ.

Астон Вилла дома переиграла Эвертон, добыв первую победу после возвращения в АПЛ

Таким образом он прервал свою серию из 20 поражений подряд в элите английского футбола, информирует Squawka. Серия звезды "вилланов" продолжалась еще с сезона 2014/15, в котором он потерпел поражение в двух заключительных матчах. В сезоне 2015/16 ирландец провел в Премьер-лиге 16 игр, потерпев поражение во всех. В трех следующих кампаниях Вилла выступала в Чемпионшипе, поэтому Грилиш вынужденно "взял паузу". Зато он потерпел поражения в матчах текущего сезона против Тоттенхэма и Борнмута, что увеличило его стрик до 20 матчей.

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Печальная серия Грилиша завершилась 23 августа, когда Астон Вилла победила Эвертон со счетом 2:0.

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Англия Джек Грилиш Джек Грилиш Астон Вилла Астон Вилла Астон Вилла - Эвертон
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