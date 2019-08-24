Грилиш прервал свою ужасную серию поражений в АПЛ

Победа над Эвертоном запомнится капитану Астон Виллы надолго.

Ирландец Джек Грилиш помог Астон Вилле одержать победу над "ирисками" в третьем туре АПЛ.

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Таким образом он прервал свою серию из 20 поражений подряд в элите английского футбола, информирует Squawka. Серия звезды "вилланов" продолжалась еще с сезона 2014/15, в котором он потерпел поражение в двух заключительных матчах. В сезоне 2015/16 ирландец провел в Премьер-лиге 16 игр, потерпев поражение во всех. В трех следующих кампаниях Вилла выступала в Чемпионшипе, поэтому Грилиш вынужденно "взял паузу". Зато он потерпел поражения в матчах текущего сезона против Тоттенхэма и Борнмута, что увеличило его стрик до 20 матчей.

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Печальная серия Грилиша завершилась 23 августа, когда Астон Вилла победила Эвертон со счетом 2:0.