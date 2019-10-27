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"Гріліш неймовірний, але занадто дорогий", – Гвардіола сумнівається у можливості придбання півзахисника

10:47 573 Читать на русском
"Гріліш неймовірний, але занадто дорогий", – Гвардіола сумнівається у можливості придбання півзахисника
Хосеп Гвардіола / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після впевненої перемоги над Астон Віллою (3:0) поділився думками щодо півзахисника суперника Джека Гріліша.

46’ Рахім Стерлінг
66’ Кевін де Брюйне
70’ Ілкай Ґюндоґан
88’ Фернандінью
 
46’ Рахім Стерлінг
66’ Кевін де Брюйне
70’ Ілкай Ґюндоґан
88’ Фернандінью

"Гріліш – неймовірний футболіст, гравець топ-рівня. Радий, що він виступає в Астон Віллі. У нього були пропозиції з інших клубів, але він вирішив залишитися в Чемпіоншипі. Мені подобається, що ця команда вийшла в Прем'єр-лігу і він захищає її кольори.

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Джек – талановитий футболіст. У нього прекрасне бачення поля. Він завжди щось створює. Винятковий гравець. Але він занадто дорогий для Манчестер Сіті", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Нагадаємо, команда нашого Олександра Зінченка у 10-му турі англійської Прем’єр-ліги впевнено перемогла Астон Віллу з рахунком 3:0. "Містяни" змогли розпакувати ворота суперника лише у другому таймі – перша половина зустрічі пройшла без забитих м’ячів. До слова, українець участі у грі не брав – він відновлюється після травми.

Гріліш у поточному сезоні забив 4 м'ячі і віддав 4 асисти в 12 матчах в АПЛ і Кубку англійської ліги.

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Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Астон Вілла Джек Гріліш Джек Гріліш
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