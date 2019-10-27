"Гріліш неймовірний, але занадто дорогий", – Гвардіола сумнівається у можливості придбання півзахисника

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після впевненої перемоги над Астон Віллою (3:0) поділився думками щодо півзахисника суперника Джека Гріліша.

"Гріліш – неймовірний футболіст, гравець топ-рівня. Радий, що він виступає в Астон Віллі. У нього були пропозиції з інших клубів, але він вирішив залишитися в Чемпіоншипі. Мені подобається, що ця команда вийшла в Прем'єр-лігу і він захищає її кольори.

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Джек – талановитий футболіст. У нього прекрасне бачення поля. Він завжди щось створює. Винятковий гравець. Але він занадто дорогий для Манчестер Сіті", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Нагадаємо, команда нашого Олександра Зінченка у 10-му турі англійської Прем’єр-ліги впевнено перемогла Астон Віллу з рахунком 3:0. "Містяни" змогли розпакувати ворота суперника лише у другому таймі – перша половина зустрічі пройшла без забитих м’ячів. До слова, українець участі у грі не брав – він відновлюється після травми.

Гріліш у поточному сезоні забив 4 м'ячі і віддав 4 асисти в 12 матчах в АПЛ і Кубку англійської ліги.

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