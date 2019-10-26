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Манчестер Сіті був готовий продати Зінченка у Вулверхемптон – українець відмовився від переходу

26 жовтня 23:19 605 Читать на русском
Манчестер Сіті був готовий продати Зінченка у Вулверхемптон – українець відмовився від переходу
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / The Sun

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко був близьким до переходу в Вулверхемптон влітку 2018 року.

Манчестер Сіті був готовий продати українця "вовкам" за 16 мільйонів євро, але сам футболіст відмовився змінювати клуб, інформує ua.tribuna.com, посилаючись на нову книгу Гвардіоли "Сіті Пепа: Створення суперкоманди".

Гвардіола стурбований травмами багатьох гравців Манчестер Сіті, серед яких і Зінченко

Також в той період інтерес до Зінченка проявляли лондонський Фулхем та іспанський Бетіс.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016-го з російської Уфи за 2 мільйони євро. У цьому сезоні українець провів 7 матчів в АПЛ.

Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман Сіті

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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