Манчестер Сіті був готовий продати Зінченка у Вулверхемптон – українець відмовився від переходу

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко був близьким до переходу в Вулверхемптон влітку 2018 року.

Манчестер Сіті був готовий продати українця "вовкам" за 16 мільйонів євро, але сам футболіст відмовився змінювати клуб, інформує ua.tribuna.com, посилаючись на нову книгу Гвардіоли "Сіті Пепа: Створення суперкоманди".

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Також в той період інтерес до Зінченка проявляли лондонський Фулхем та іспанський Бетіс.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016-го з російської Уфи за 2 мільйони євро. У цьому сезоні українець провів 7 матчів в АПЛ.

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