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Гвардіола після перемоги над Астон Віллою: Мене не турбує турнірна таблиця

20:37 380 Читать на русском
Гвардіола після перемоги над Астон Віллою: Мене не турбує турнірна таблиця
Хосеп Гвардіола / The Sun

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Астон Віллою (3:0) в 10 турі АПЛ.

46’ Рахім Стерлінг
66’ Кевін де Брюйне
70’ Ілкай Ґюндоґан
88’ Фернандінью
 
46’ Рахім Стерлінг
66’ Кевін де Брюйне
70’ Ілкай Ґюндоґан
88’ Фернандінью

"Шість днів тому ми відставали від Ліверпуля на вісім очок, тепер – на три. Мене не турбує турнірна таблиця. Мене турбує те, як ми грали.

Якщо будемо виступати на такому рівні, як у другому таймі, ми зможемо бути на вершині таблиці в кінці сезону, я не сумніваюся. Якщо будемо грати так, як в першому таймі, ми опинимося в зоні вильоту далеко від лідерів таблиці. Така моя думка. Завжди, не тільки в цьому сезоні.

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У першому таймі ми грали в футбол, але не так, як повинні. У другій половині діяли краще, нам допоміг ранній гол. Ми стали грати так, як зазвичай. Але нам потрібно це робити протягом усього матчу, а не одного тайму.

У першому таймі лише Стерлінг діяв агресивно, отримавши м'яч. Він показав, як потрібно грати, і у другому таймі все налагодилося", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, після перемоги над Астон Віллою команда Гвардіоли скоротила своє відставання від Ліверпуля до трьох очок, але "червоні" мають гру в запасі – завтра підопічні Юргена Клоппа приймуть Тоттенхем.

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