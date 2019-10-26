Гвардіола після перемоги над Астон Віллою: Мене не турбує турнірна таблиця

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Астон Віллою (3:0) в 10 турі АПЛ.

"Шість днів тому ми відставали від Ліверпуля на вісім очок, тепер – на три. Мене не турбує турнірна таблиця. Мене турбує те, як ми грали.

Якщо будемо виступати на такому рівні, як у другому таймі, ми зможемо бути на вершині таблиці в кінці сезону, я не сумніваюся. Якщо будемо грати так, як в першому таймі, ми опинимося в зоні вильоту далеко від лідерів таблиці. Така моя думка. Завжди, не тільки в цьому сезоні.

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У першому таймі ми грали в футбол, але не так, як повинні. У другій половині діяли краще, нам допоміг ранній гол. Ми стали грати так, як зазвичай. Але нам потрібно це робити протягом усього матчу, а не одного тайму.

У першому таймі лише Стерлінг діяв агресивно, отримавши м'яч. Він показав, як потрібно грати, і у другому таймі все налагодилося", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, після перемоги над Астон Віллою команда Гвардіоли скоротила своє відставання від Ліверпуля до трьох очок, але "червоні" мають гру в запасі – завтра підопічні Юргена Клоппа приймуть Тоттенхем.

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