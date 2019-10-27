toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ - АСТОН ВИЛЛА

"Грилиш невероятный, но слишком дорогой", – Гвардиола сомневается в возможности приобретения полузащитника

10:51 57 Читати українською
"Грилиш невероятный, но слишком дорогой", – Гвардиола сомневается в возможности приобретения полузащитника
Хосеп Гвардиола / Фото из открытых источников

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после уверенной победы над Астон Виллой (3:0) поделился мыслями относительно полузащитника соперника Джека Грилиша.

46’ Рахим Стерлинг
66’ Кевин де Брюйне
70’ Илкай Гюндоган
88’ Фернандиньо
 
46’ Рахим Стерлинг
66’ Кевин де Брюйне
70’ Илкай Гюндоган
88’ Фернандиньо

"Грилиш – невероятный футболист, игрок топ-уровня. Рад, что он выступает в Астон Вилле. У него были предложения из других клубов, но он решил остаться в Чемпионшипе. Мне нравится, что эта команда вышла в Премьер-лигу и он защищает ее цвета.

Манчестер Сити был готов продать Зинченко в Вулверхэмптон – украинец отказался от перехода

Джек – талантливый футболист. У него прекрасное видение поля. Он всегда что-то создает. Исключительный игрок. Но он слишком дорогой для Манчестер Сити", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, команда нашего Александра Зинченко в 10-м туре английской Премьер-лиги уверенно победила Астон Виллу со счетом 3:0. "Горожане" смогли распаковать ворота соперника лишь во втором тайме – первая половина встречи прошла без забитых мячей. К слову, украинец участия в игре не принимал – он восстанавливается после травмы.

Грилиш в текущем сезоне забил 4 мяча и отдал 4 ассиста в 12 матчах в АПЛ и Кубке английской лиги.

Манчестер Сити разгромно обыграл Астон Виллу – божественный Стерлинг и невнятные конкуренты Зинченко

blog_ava
Голкипер пропустил в свои ворота, празднуя несуществующий гол – фиаско дня
06:00
353
Теги
Астон Вилла Астон Вилла Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Астон Вилла Джек Грилиш Джек Грилиш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
6
мин
Ливерпуль
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук