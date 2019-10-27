"Грилиш невероятный, но слишком дорогой", – Гвардиола сомневается в возможности приобретения полузащитника

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после уверенной победы над Астон Виллой (3:0) поделился мыслями относительно полузащитника соперника Джека Грилиша.

"Грилиш – невероятный футболист, игрок топ-уровня. Рад, что он выступает в Астон Вилле. У него были предложения из других клубов, но он решил остаться в Чемпионшипе. Мне нравится, что эта команда вышла в Премьер-лигу и он защищает ее цвета.

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Джек – талантливый футболист. У него прекрасное видение поля. Он всегда что-то создает. Исключительный игрок. Но он слишком дорогой для Манчестер Сити", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, команда нашего Александра Зинченко в 10-м туре английской Премьер-лиги уверенно победила Астон Виллу со счетом 3:0. "Горожане" смогли распаковать ворота соперника лишь во втором тайме – первая половина встречи прошла без забитых мячей. К слову, украинец участия в игре не принимал – он восстанавливается после травмы.

Грилиш в текущем сезоне забил 4 мяча и отдал 4 ассиста в 12 матчах в АПЛ и Кубке английской лиги.

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