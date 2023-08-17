В матчі за Суперкубок УЄФА "містяни" переграли в серії пенальті Севілью (1:1, по пен. 5:4). Ця перемога дозволила наставнику Манчестер Сіті Пепу Гвардіолі встановити новий рекорд.

Фатальна поперечина у відеоогляді Суперкубка УЄФА Манчестер Сіті – Севілья – 1:1 (5:4 в серії пенальті)

Офіційний сайт УЄФА зазначає, що іспанський фахівець став першим тренером, якому вдалося виграти Суперкубок з трьома різними клубами. Гвардіола двічі (в 2009 та в 2011 році) вигравав Суперкубок як тренер Барселони, а в 2013 році став володарем трофея з Баварією.

З двома клубами трофей вигравали кілька тренерів: Карло Анчелотті (Мілан в 2003-му та 2007-му, Реал в 2014-му та 2022-му), Алекс Фергюсон (Абердін в 1983-му, Ман Юнайтед в 1991-му), Луї ван Гал (Аякс в 1995-му та Барселона в 1997-му).

До слова, Гвардіола, вигравши Суперкубок, здобув 36-й трофей в кар'єрі. За сім років в Манчестер Сіті тренер виграв 15 титулів.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті