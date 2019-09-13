Григорій Суркіс отримав подарунок від доньки на шокуючу суму

Екс-віце-президент УЄФА, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Григорій Суркіс отримав від своєї доньки Світлани коштовний подарунок на свій день народження 4 вересня.

Згідно з повідомленням про суттєві зміни в майновому стані в Єдиному реєстрі е-декларацій, Григорій Суркіс отримав від доньки подарунок у негрошовій формі вартістю 2 млн 140 тисяч 532 грн.

Динамо випустило фільм і книгу на честь 70-річчя Григорія Суркіса

Нагадаємо, нещодавно Григорію Суркісу виповнилось 70 років. З цього приводу київське Динамо зробило подарунок своєму екс-президенту, випустивши документальний фільм та книгу про нього.

УЄФА перевів космічну суму, призначену УАФ, офшорній компанії Ігоря Суркіса, – Der Spiegel

Наразі Григорій Суркіс перейшов у політику та пройшов до парламенту від одіозної партії "За Життя". У кінці серпня став секретарем комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту.