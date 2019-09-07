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УЄФА перевів космічну суму, призначену УАФ, офшорній компанії Ігоря Суркіса, – Der Spiegel

00:10 378 Читать на русском
УЄФА перевів космічну суму, призначену УАФ, офшорній компанії Ігоря Суркіса, – Der Spiegel
Ігор Суркіс / соцмережі

УАФ повинна була отримати кошти від УЄФА, натомість вони, ймовірно, пішли у кишеню президента Динамо Ігоря Суркіса.

Німецьке видання Der Spiegel отримало у своє розпорядження записку для внутрішнього використання в УЄФА, яку склав один з високопоставлених чиновників 15 грудня 2016 року. Йдеться про суму у 380 млн євро.

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В ній сказано, що кошти, які були призначені для УАФ, виплачувались в офшорну компанію Newport Management Limited на Британських Віргінських островах. У записці підозрюється, що її контролював Ігор Суркіс.

У 2016 році УЄФА відвідав офіс Динамо задля перевірки дотримання клубом фінансового фейр-плей, і помітив, що зарплати працівникам клубу виплачує саме ця компанія.

Між компанією Newport Management Limited та УАФ існує партнерська домовленість з 1999 року. Вона дає компанії контроль над всіма фінансовими операціями асоціації.

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УАФ Ігор Суркіс УЄФА Динамо Динамо
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