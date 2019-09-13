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Григорий Суркис получил подарок от дочери на шокирующую сумму

13:15 377 Читати українською
Григорий Суркис получил подарок от дочери на шокирующую сумму
Григорий Суркіс / УНИАН

Экс-вице-президент УЕФА, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Суркис получил от своей дочери Светланы ценный подарок на свой день рождения 4 сентября.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии в Едином реестре е-деклараций, Григорий Суркис получил от дочери подарок в неденежной форме стоимостью 2 млн 140 тысяч 532 грн.

Динамо выпустило фильм и книгу в честь 70-летия Григория Суркиса

Напомним, недавно Григорию Суркису исполнилось 70 лет. По этому поводу киевское Динамо сделало подарок своему экс-президенту, выпустив документальный фильм и книгу о нем.

УЕФА перевел космическую сумму, предназначенную УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса, – Der Spiegel

Сейчас Григорий Суркис перешел в политику и прошел в парламент от одиозной партии "За Жизнь". В конце августа стал секретарем комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

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