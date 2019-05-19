Григорій Суркіс: Мрію повернутись на 20 років назад, коли у Динамо була на 100% російськомовна команда

Колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс дав свою оцінку результатам Динамо у цьому сезоні.

"Динамо провалило сезон? Я б не застосовував слово "провалив" до команди, яка будується на молодих гравцях. Подивіться, хто виходить на поле в її складі. Це вже не та команда, яка була кілька років тому.

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Я взагалі мрію повернутися на 20 років назад, коли при Лобановському грала на 100% російськомовна команда, в якій, крім українців, були двоє білорусів, один росіянин і один грузин.

Це покоління молодих динамівців з поколінням Мілевський-Алієв я не хочу порівнювати. Коли вони займалися футболом, а не дівчатами та іншими справами, творили історію Динамо", – цитує Григорія Суркіса Football Hub.

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