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Григорій Суркіс: Мрію повернутись на 20 років назад, коли у Динамо була на 100% російськомовна команда

19 травня 06:30 8290 Читать на русском
Григорій Суркіс: Мрію повернутись на 20 років назад, коли у Динамо була на 100% російськомовна команда
Григорій Суркіс / соцмережі

Колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс дав свою оцінку результатам Динамо у цьому сезоні.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

"Динамо провалило сезон? Я б не застосовував слово "провалив" до команди, яка будується на молодих гравцях. Подивіться, хто виходить на поле в її складі. Це вже не та команда, яка була кілька років тому.

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Я взагалі мрію повернутися на 20 років назад, коли при Лобановському грала на 100% російськомовна команда, в якій, крім українців, були двоє білорусів, один росіянин і один грузин.

Це покоління молодих динамівців з поколінням Мілевський-Алієв я не хочу порівнювати. Коли вони займалися футболом, а не дівчатами та іншими справами, творили історію Динамо", – цитує Григорія Суркіса Football Hub.

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Динамо Динамо Динамо - Маріуполь Григорій Суркіс
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