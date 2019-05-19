toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Григорий Суркис: Мечтаю вернуться на 20 лет назад, когда у Динамо была на 100% русскоязычная команда

19 мая 06:30 700 Читати українською
Григорий Суркис: Мечтаю вернуться на 20 лет назад, когда у Динамо была на 100% русскоязычная команда
Григорий Суркис / соцсети

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис дал свою оценку результатам Динамо в этом сезоне.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

"Динамо провалило сезон? Я бы не применял слово "провалил" к команде, которая строится на молодых игроках. Посмотрите, кто выходит на поле в ее составе. Это уже не та команда, которая была несколько лет назад.

Динамо – Мариуполь: на матче присутствовал экс-тренер киевлян Рианчо, – Бурбас

Я вообще мечтаю вернуться на 20 лет назад, когда при Лобановском играла на 100% русскоязычная команда, в которой, кроме украинцев, были двое белорусов, один русский и один грузин.

Это поколение молодых динамовцев с поколением Милевский-Алиев я не хочу сравнивать. Когда они занимались футболом, а не девушками и другими делами, творили историю Динамо", – цитирует Григория Суркиса Football Hub.

Динамо – Маріуполь: Циганков вмикає режим Мессі в погоні за Тайсоном, Де Пена захищає Хацкевича, нові творці креативу

blog_ava
"С Михайличенко и Калитвинцевым будет то самое": Сабо стал на защиту Хацкевича
10:05
387
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Мариуполь Григорий Суркис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25573 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
4
час
:
7
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук