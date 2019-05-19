Григорий Суркис: Мечтаю вернуться на 20 лет назад, когда у Динамо была на 100% русскоязычная команда

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис дал свою оценку результатам Динамо в этом сезоне.

"Динамо провалило сезон? Я бы не применял слово "провалил" к команде, которая строится на молодых игроках. Посмотрите, кто выходит на поле в ее составе. Это уже не та команда, которая была несколько лет назад.

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Я вообще мечтаю вернуться на 20 лет назад, когда при Лобановском играла на 100% русскоязычная команда, в которой, кроме украинцев, были двое белорусов, один русский и один грузин.

Это поколение молодых динамовцев с поколением Милевский-Алиев я не хочу сравнивать. Когда они занимались футболом, а не девушками и другими делами, творили историю Динамо", – цитирует Григория Суркиса Football Hub.

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