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Динамо – Маріуполь: на матчі був присутній екс-тренер киян Ріанчо, – Бурбас

18 травня 21:15 2066 Читать на русском
Динамо – Маріуполь: на матчі був присутній екс-тренер киян Ріанчо, – Бурбас
Рауль Ріанчо / Фото: ФК Шахтар

Колишній тренер Динамо Рауль Ріанчо відвідав поєдинок киян проти Маріуполя у 29 турі УПЛ.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

Про це повідомив футбольний журналіст Ігор Бурбас: "Не знаю, чи Хацкевичу, Михайліченку, Калітвінцеву й іншим динамівським кандидатам варто хвилюватися, але на матчі проти Маріуполя гостює Рауль Ріанчо. Так, для інформації", – написав Бурбас у своєму твіттері.

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Нагадаємо, іспанський спеціаліст перебував у тренерському штабі Сергія Реброва в Динамо з весни 2014-го по літо 2016-го року, після чого працевлаштувався у збірній України.

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До слова, у нинішнього наставника київської команди Олександра Хацкевича невдовзі закінчується контракт. Серед кандидатур на посаду тренера Динамо називались Олексій Михайліченко та Юрій Калітвінцев.

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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Динамо - Маріуполь Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
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