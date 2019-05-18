Динамо – Маріуполь: на матчі був присутній екс-тренер киян Ріанчо, – Бурбас

Колишній тренер Динамо Рауль Ріанчо відвідав поєдинок киян проти Маріуполя у 29 турі УПЛ.

Про це повідомив футбольний журналіст Ігор Бурбас: "Не знаю, чи Хацкевичу, Михайліченку, Калітвінцеву й іншим динамівським кандидатам варто хвилюватися, але на матчі проти Маріуполя гостює Рауль Ріанчо. Так, для інформації", – написав Бурбас у своєму твіттері.

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Нагадаємо, іспанський спеціаліст перебував у тренерському штабі Сергія Реброва в Динамо з весни 2014-го по літо 2016-го року, після чого працевлаштувався у збірній України.

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До слова, у нинішнього наставника київської команди Олександра Хацкевича невдовзі закінчується контракт. Серед кандидатур на посаду тренера Динамо називались Олексій Михайліченко та Юрій Калітвінцев.

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