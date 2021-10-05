"Класичне завжди проходить в безкомпромісній боротьбі, з вилученнями. На мій погляд, обидві команди виглядали втомленими, тому що змагальний цикл такий, що неможливо відпочити. Але кожна команда намагалася показати свій клас, свої найкращі якості і забити переможний м'яч або більше голів, але поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Зірку Луческу на алеї слави в Донецьку залили блакитною фарбою

Команди продемонстрували міць двох тренерів, протистояння відбулося між Луческу і Де Дзербі. Воно не виявило найсильнішого, Динамо зберегло триочковий відрив від Шахтаря. Коли Луческу працював у Шахтарі, а Динамо тренували вітчизняні тренери, у наставників був різний менталітет. А тепер у нинішніх наставників команд він схожий. На мій погляд, в цій грі був визначальним величезний досвід Луческу, адже програвши Суперкубок з рахунком 0:3, зазнавши поразки в Мюнхені від Баварії, перш за все, потрібно було зробити щось, щоб команда прийшла до тями і продемонструвала свої найкращі якості, а це дуже складно, з огляду на перельоти. У Динамо було два дні, щоб підготуватися до цього матчу.

У Донецьку зірку Луческу зафарбували кольорами Динамо? Я навіть не хочу коментувати такі речі, які свідчать про неповагу до людини, яка має величезний досвід, величезні заслуги перед українським футболом і сиве волосся. Незалежно від того, кого він тренував до цього, в демократичній країні його перехід у Динамо повинен сприйматися зовсім по-іншому. Люди, які демонструють неповагу до Луческу, – дурні", – сказав Суркіс в ефірі ПроФутбол Dіgital.

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