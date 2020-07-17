Григорій Суркіс: Динамо в цьому сезоні не радувало вболівальників яскравими матчами, вони були валідольними

Екс-президент ФФУ та колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс поділився враженнями від перемоги Динамо над Зорею (3:1).

"Ви знаєте, ще не увійшли в гру, а ми вже програємо. Власне кажучи, складається враження, що команда не може зрозуміти, що давати супернику гандикап в один-два м'ячі на перших хвилинах матчу недозволено. Добре, що взяли себе в руки, 15 хвилин після пропущеного м'яча провели в шаленому темпі, забили два дуже важливі м'ячі, потім третій. Одним словом, стало трохи легше.

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Комбінації, після яких були забиті м'ячі, на мій погляд, є підтвердженням класу команди і окремих гравців. Але ще раз повторюся, команда в цьому сезоні не радувала вболівальників яскравими матчами, оскільки всі ігри, особливо після рестарту, були валідольними. Причому, не тільки для вболівальників, а й самих гравців. Власне кажучи, було незрозуміло, що відбувається. Але переможців не судять, скажімо так.

В чемпіонаті України є безумовний фаворит – з цим фактом ми повинні не просто змиритися, а констатувати. Справді, Шахтар на сьогоднішній день виглядає дуже потужною командою. Хочу побажати їм так само потужно виступити після відновлення Ліги Європи, тому що, і ви, напевно, зі мною погодитеся, ті очки, які будуть набирати "гірники", дадуть можливість в майбутньому і чемпіону, і власникові срібних медалей кваліфікуватися в Лігу чемпіонів – одним безпосередньо, другим долати відбіркові етапи. Але якщо ми втратимо пряме місце для чемпіона в груповому турнірі, на мій погляд, буде просто-напросто біда", – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

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