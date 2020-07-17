Григорий Суркис: Динамо в этом сезоне не радовало болельщиков яркими матчами, они были валидольными

Экс-президент ФФУ и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис поделился впечатлениями от победы Динамо над Зарей (3:1).

"Вы знаете, еще не вошли в игру, а мы уже проигрываем. Собственно говоря, создается впечатление, что команда не может понять, что давать сопернику гандикап в один-два мяча на первых минутах матча непозволительно. Хорошо, что взяли себя в руки, 15 минут после пропущенного мяча провели в бешеном темпе, забили два очень важных мяча, потом третий. Одним словом, стало немного легче.

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Комбинации, после которых были забиты мячи, на мой взгляд, являются подтверждением класса команды и отдельных игроков. Но еще раз повторюсь, команда в этом сезоне не радовала болельщиков яркими матчами, поскольку все игры, особенно после рестарта, были валидольными. Причем, не только для болельщиков, но и самих игроков. Собственно говоря, было непонятно, что происходит. Но победителей не судят, скажем так.

В чемпионате Украины есть безусловный фаворит – с этим фактом мы должны не просто смириться, а констатировать. Действительно, Шахтер на сегодняшний день выглядит очень мощной командой. Хочу пожелать им так же мощно выступить после возобновления Лиги Европы, потому что и вы, наверное, со мной согласитесь, те очки, которые будут набирать "горняки", дадут возможность в будущем и чемпиону, и обладателю серебряных медалей квалифицироваться в Лигу чемпионов – одним непосредственно, вторым преодолевая отборочные этапы. Но если мы потеряем прямое место для чемпиона в групповом турнире, на мой взгляд, будет просто-напросто беда", – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

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