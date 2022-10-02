Олександрія перемогла та увірвалася до когорти лідерів УПЛ. Матч став особливим через воротарську кризу Чорноморця. На початку другого тайму Непогодов отримав червону за гру рукою за межами штрафного майданчика. Паст його замінив, але відразу травмувався. У воротах мусив догравати 20-річний Варакута.

Олександрія в більшості вирвала перемогу над Чорноморцем – динамівець двічі асистував, потрійна заміна воротарів

70 хвилин команди грали "сухо", лише після цього посипалися голи. Олександрія відкрила рахунок зусиллями Мірошніченка, який відгукнувся на пас Волошина та корекцію від Третьякова. До речі, обидва асистенти за дві хвилини до цього вийшли на заміну.

Чорноморець відігрався гарматним ударом Брагару з лінії штрафного. Однак втримати нічию одеситам не вдалося. Олександрія гостро атакувала та знайшла момент для переможного гола. Забив його зірковий "новачок" Ковалець. Кирило відзначився у першому ж матчі після повернення.