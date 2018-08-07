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Григорчук став найкращим тренером місяця в Казахстані, Есеола – найкращий гравець

12:19 237 Читать на русском
Григорчук став найкращим тренером місяця в Казахстані, Есеола – найкращий гравець
Роман Григорчук / ФК Астана

Український наставник Астани Роман Григорчук отримав нагороду найкращого тренера Казахстану в липні.

Професійна футбольна ліга Казахстану провела традиційне голосування для визначення найкращого тренера та гравця місяця.

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За підсумками голосування найкращим тренером липня став Роман Григорчук, який очолює Астану, а звання найкращого футболіста здобув український форвард Адерінсола Есеола, повідомляє офіційний сайт місцевого чемпіонату.

Григорчук набрав 9 голосів з 11 можливих від своїх коллег по тренерському цеху, а за Есеолу, який представляє Кайрат, свій голос віддали 17 наставників чемпіонату Казахстану.

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Відзначимо, що на звання найкращого футболіста місяця також претендували екс-гравці з чемпіонату України, які зараз виступають у Казахстані – Євген Боровик, Джаба Канкава, Маркос Піцеллі та Ігор Худоб'як.

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Головне Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Світ Астана Астана Кайрат Алмати Кайрат Алмати Роман Григорчук Роман Григорчук Чемпіонат Казахстану
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