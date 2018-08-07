Григорчук стал лучшим тренером месяца в Казахстане, Эсеола – лучший игрок

Украинский наставник Астаны Роман Григорчук получил награду лучшего тренера Казахстана в июле.

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела традиционное голосование для определения лучшего тренера и игрока месяца.

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По итогам голосования лучшим тренером июля стал Роман Григорчук, возглавляющий Астану, а звание лучшего футболиста получил украинский форвард Адеринсола Эсеола, сообщает официальный сайт местного чемпионата.

Григорчук набрал 9 голосов из 11 возможных от своих коллег по тренерскому цеху, а за Эсеола, который представляет Кайрат, свой голос отдали 17 наставников чемпионата Казахстана.

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Отметим, что на звание лучшего футболиста месяца также претендовали экс-игроки из чемпионата Украины, которые сейчас выступают в Казахстане – Евгений Боровик, Джаба Канкава, Маркос Пицелли и Игорь Худобяк.