Ліга Європи: Есеола приніс сенсаційну перемогу Кайрату, Бордо виграв у Латвії, Непогодов сильніший за Трусевича

Завершилася частина перших поєдинків 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Серед них – матчі за участі українців і можливого суперника Маріуполя в наступному раунді.

Французький Бордо без свого минулорічного лідера Малкома на виїзді мінімально здолав латвійський Вентспілс. Жирондинці забили вже на старті поєдинку зусиллями Юссуфа Сабалі. Надалі, попри перевагу, розвинути успіх гравці Бордо не зуміли. Нагадаємо, що саме з переможцем цієї пари зіграє тріумфатор протистояння Юргорден – Маріуполь.

Сенсація відбулася в Алмати. Там місцевий Кайрат несподівано впевнено розібрався із нідерландським АЗ. Творцем успіху "народної команди" став українець Адерінсола Есеола. Уродженець Житомира забив по м'ячу в кожному з таймів, а його команда здобула комфортну перемогу 2:0 і зробила заявку на вихід до наступного раунду.

В ще одному матчі зустрілися два українці – кіпер Тобола Дмитро Непогодов протистояв хавбеку Пюніка Трусевичу. Сильнішою виявилася казахська команда. Тобол завдяки голам Федін і Нургалієва здобув перемогу. За єреванців забив Корян.

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Вентспілс – Бордо – 0:1

Гол: Сабалі, 3

Кайрат – АЗ – 2:0

Голи: Есеола, 12, 50

Тобол – Пюнік – 2:1

Голи: Федін, 49, Нургалієв, 80 – Корян, 90