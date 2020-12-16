"Команда повинна бути посилена у всіх лініях. Найбільше посилення нам потрібне в лінію атаки – кількісне і якісне. Наші взаємини і робота будуються дуже правильно.

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У мене контракт на 1,5 року був підписаний. Тому ми не пов'язували результати команди з моїм контрактом. Певна річ, що зараз ми задоволені, радіємо великій перемозі для клубу. Якби не було цього, напевно, всі б були засмучені. Але, думаю, в плані розвитку клубу воно нічого б не змінило", – запевнив Григорчук у коментарі Tribuna.by.

Додамо, що солігорський Шахтар вперше за 15 років виграв чемпіонат Білорусі і отримав право на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22.

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