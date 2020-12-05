"Коли йшов у Шахтар, у нас була розмова з Юрієм Миколайовичем. І коли закінчився сезон, в якому Шахтар здобув перемогу, ми теж розмовляли.

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У нас все в порядку. Для мене важливо сказати те, що необхідно Юрію Миколайовичу та почути від нього якісь слова. У нас все нормально, все правильно. У пресі я намагаюся про це не так багато говорити, і розкривати, про що ми говорили і так далі. Але, повірте, у нас все в порядку.

Чи зателефонували один одному? Так, звісно. Ми один одного привітали. І нам завжди є про що поговорити. А в такій ситуації тим більше", – розповів Григорчук у інтерв'ю Sport.ua.

Зауважимо, солігорський Шахтар став чемпіоном Білорусі в останньому турі, випередивши БАТЕ лише на один пункт. Роман Григорчук очолив команду посеред сезону, замінивши на тренерському містку Юрія Вернидуба.

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