Григорчук: Після чемпіонства солігорського Шахтаря привітали з Вернидубом один одного
Головний тренер солігорського Шахтаря Роман Григорчук розповів про зв'язок із Юрієм Вернидубом, який очолював команду на початку сезону – "гірники" в підсумку стали чемпіонами Білорусі.
"Коли йшов у Шахтар, у нас була розмова з Юрієм Миколайовичем. І коли закінчився сезон, в якому Шахтар здобув перемогу, ми теж розмовляли.
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У нас все в порядку. Для мене важливо сказати те, що необхідно Юрію Миколайовичу та почути від нього якісь слова. У нас все нормально, все правильно. У пресі я намагаюся про це не так багато говорити, і розкривати, про що ми говорили і так далі. Але, повірте, у нас все в порядку.
Чи зателефонували один одному? Так, звісно. Ми один одного привітали. І нам завжди є про що поговорити. А в такій ситуації тим більше", – розповів Григорчук у інтерв'ю Sport.ua.
Зауважимо, солігорський Шахтар став чемпіоном Білорусі в останньому турі, випередивши БАТЕ лише на один пункт. Роман Григорчук очолив команду посеред сезону, замінивши на тренерському містку Юрія Вернидуба.
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