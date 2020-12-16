"Команда должна быть усилена во всех линиях. Наибольшее усиление нам нужно в линию атаки – количественное и качественное. Наши взаимоотношения и работа строятся очень правильно.

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У меня контракт на 1,5 года был подписан. Поэтому мы не связывали результаты команды с моим контрактом. Разумеется, сейчас мы довольны, рады большой победе для клуба. Если бы не было этого, наверное, все бы были расстроены. Но, думаю, в плане развития клуба оно ничего бы не изменило", – заверил Григорчук в комментарии Tribuna.by.

Добавим, что солигорский Шахтер впервые за 15 лет выиграл чемпионат Беларуси и получил право на участие в квалификации Лиги чемпионов 2021/22.

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