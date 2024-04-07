Чорноморець втримав перемогу над Олександрією в матчі 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Чорноморець повів у рахунку на 10-й хвилині – Бойчук зіграв на добиванні після заблокованої спроби Брагару. А вже на 18-й хвилині одесити отримали дуже комфортну перевагу. Мігель Феррейра Кампуш збив Штогріна, за що отримав пряму червону, а Путря реалізував пенальті.

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Перед перервою команди обмінялись голами. Єрмаков забив з кількох сантиментів, "вкравши" гол Штогріна. Шулянський майже одразу забив гол престижу. На старті другого тайму Бєляєв скоротив відставання до мінімального, підловивши помилку суперника. Але цей гол став останнім у зустрічі.