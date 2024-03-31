"Не можу поділитися подальшими планами, бо в мене поки жодних планів немає. Я не звертаю уваги на те, що пишуть.

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Я вам це щиро говорю: для мене страшенно важливо, щоб ми для одеситів, для наших фанатів зробили те, що вони хочуть. І доки в нас ці шанси є, то ми будемо прагнути завоювати Кубок України, намагатимемося у чемпіонаті піднятися в турнірній таблиці якомога вище. А далі побачимо.

Зараз нема, що загадувати. Я не маю що сказати, бо реально я не маю планів", – сказав Григорчук у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, розгромом Полісся (4:1) Чорноморець перервав чотириматчеву безвиграшну серію і після 22-х турів йде у турнірній таблиці восьмим, набравши 26 очок.

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