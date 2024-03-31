"Не могу поделиться дальнейшими планами, потому что у меня пока никаких планов нет. Я не обращаю внимания на то, что пишут.

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Я вам это искренне говорю: для меня очень важно, чтобы мы для одесситов, для наших фанатов сделали то, что они хотят. И пока у нас эти шансы есть, то мы будем стремиться завоевать Кубок Украины, постараемся в чемпионате подняться в турнирной таблице как можно выше. А дальше посмотрим.

Сейчас нет, что загадывать. Я не имею что сказать, потому что реально я не имею планов", – сказал Григорчук в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, разгромом Полесья (4:1) Черноморец прервал четырехматчевую безвыигрышную серию и после 22-х туров идет в турнирной таблице восьмым, набрав 26 очков.

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