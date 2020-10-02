Підопічні Романа Григорчука здобули переконливу перемогу над Слуцьком в рамках 1/8 фіналу Кубка Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Білорусі 2020, 1/8 фіналу

Слуцьк – Шахтар С – 1:4

Голи: Гафар, 87 – Баланович, 61, Сачивко, 64, Бєгунов, 68, Соке, 84

Нереалізований пенальті: Антіч, 51

Перший тайм пройшов без голів, але за переваги Шахтаря, а у другій половині клуб із Солігорська матеріалізував її у забиті м'ячі. Спочатку Антіч не реалізував пенальті, однак Баланович, Сачивко та Бєгунов з 61 по 68 хвилини зробили перевагу клубу Григорчука розгромною. Соке ще збільшив перевагу, а Гафар відквитав один м'яч, проте це не завадило клубу із Солігорська вийти до наступної стадії Кубка Білорусі.

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Нагадаємо, раніше Шахтар Солігорськ очолював Юрій Вернидуб, але після його несподіваного відходу в команду прийшов інший український фахівець – Роман Григорчук.

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