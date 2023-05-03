У поєдинку 24-го туру чемпіонату України "моряки" розбили "хліборобів". Дивіться відео голів та огляд дуелі на "Футбол 24".

Підопічні Романа Григорчука вийшли вперед вже на початку матчу: Бадібанга головою замкнув у дальній кут після навісу з кутового від Кузика. По перерві Алефіренко подвоїв перевагу "моряків", забивши свій сьомий гол за Чорноморець.

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Болбат міг перевернути гру, але дивом не влучив у вже порожні ворота суперника, пробивши з близької відстані у стійку. В середині другого тайму Демченко довів рахунок до розгрому після фатального рикошету від Чоботенка. Ісаєнко наприкінці матчу остаточно поховав шанси Колоса відігратись, залишивши свою команду у меншості після брудного підкату.

Як наслідок, Чорноморець піднявся з дванадцятої одразу на дев'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, а Колос залишився десятим.

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