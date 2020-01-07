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Григорчук назвав умови, за яких готовий тренувати безкоштовно

20:00 765 Читать на русском
Григорчук назвав умови, за яких готовий тренувати безкоштовно
Роман Григорчук / Фото з відкритих джерел

Головний тренер казахської Астани Роман Григорчук розповів, що йому потрібно для того, аби досягати з командою поставленої мети і на які жертви він готовий заради цього.

"Я вам скажу, що от на даний момент, якщо б мені сказали, що от тобі команда, яка має бюджет, може брати необхідних футболістів, щоб добитися потрапляння в групу Ліги чемпіонів, то я готовий працювати безкоштовно.

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Спокійно! Я не бідна людина. Я проживу і рік без зарплати", – розповів Григорчук в інтерв’ю програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, 54-річний український фахівець очолив Астану 1 червня 2018 року. У 2019 році Григорчук разом із Астаною став чемпіоном Казахстану, а також взяв участь у груповому раунді Ліги Європи і навіть зумів обіграти Манчестер Юнайтед (до слова, ця перемога була першою і єдиною для казахської команди у єврокубковому турнірі).

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